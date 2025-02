Tiefgarage West in Friedberg wird saniert

Ab Aschermittwoch, 5. März, kommt es wegen Baumaßnahmen zu Behinderungen in der Parkgarage West. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an den Fahrwegen und Stellplätzen auf mehreren Ebenen. Das teilt die Stadt Friedberg mit. Es stehen daher für rund vier bis fünf Wochen nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Die Ein- und Ausfahrt bleibt die ganze Bauzeit über gewährleistet. Dauermieter sind über Ausweichmöglichkeiten gesondert informiert. Ausweichparkmöglichkeiten gibt es etwa in der Tiefgarage Ost oder am Volksfestplatz in Friedberg. (AZ)

