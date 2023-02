Tiefgaragenparty bricht nach der Corona-Pause den Besucherrekord

Der Jugendclub zählt mehr Besucher als je zuvor und das Publikum wird etwas älter. Kann 2024 das Limit von 800 Gästen erhöht werden?

Überraschend viele Jugendliche feierten das Faschingsfinale "unter Tage". Nachdem die Friedberger Tiefgaragenparty 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, erlebte das Event in diesem Jahr sein bombastisches Revival. Laut dem Jugendclub, der das Fest seit 2007 organisiert, hat das einen bestimmten Grund.

Leon Wildegger ist bereits am frühen Abend zufrieden. Die Besucherzahl stimme und die Organisation laufe zufriedenstellend, sagt der Zweite Vorsitzende des Party-Veranstalters des Friedberger Jugendclubs um kurz nach 20 Uhr. Während des Gesprächs verhängen die Sicherheitskräfte bereits einen Einlassstopp. Das war laut Wildegger in den letzten Jahren vor Corona nicht nötig. In die Tiefgarage Ost dürfen maximal 800 Gäste gleichzeitig feiern. "Ich glaube, uns hat da ein bisschen das Wetter mit reingespielt", gibt er mit Blick auf die lange Schlange zu. Am Faschingsdienstag wurde die Partystimmung durch frühlingshafte Temperaturen und einen klaren Himmel bereits am Nachmittag zusätzlich angeheizt.

18 Bilder Die schönsten Fotos von der Tiefgaragenparty in Friedberg Foto: Julius Reinmuth

"Wir haben mit Andrang nach Corona gerechnet, aber mit so vielen haben wir nicht gerechnet", sagt Julian Schalk. Auch wenn niemand die genaue Zahl nennen kann: Für den Ersten Vorsitzenden des Jugendclubs ist die Party ein voller Erfolg. In diesem Jahr seien vor allem mehr ältere Besucherinnen und Besucher gekommen, erklärt er den Besucherandrang. Wobei "alt" da relativ ist. Normalerweise ziehe die Tiefgaragenparty besonders viele Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren an. Diese Altersgruppe konnte wegen der Pandemie in den letzten beiden Jahren allerdings gar nicht feiern - und holte das 2023 endlich nach.

Bei der Friedberger Tiefgaragenparty ist der Schnaps mehrfach alle

Laut Schalk merke man das nicht zuletzt am großen Andrang an der Schnapsbar. Mehrmals habe man an dem Abend harten Alkohol nachkaufen müssen, wird er tags darauf berichten. Man habe sich an Zahlen von 2020 orientiert. Der Jugendclub Friedberg hat seit Ende letzten Jahres einen neuen Vorstand. Das stellt die Veranstalterinnen und Veranstalter im Laufe des Abends vor einige Herausforderungen. Immer wieder müssen Schalk und Wildegger das Gespräch unterbrechen, um Wechselgeld zu besorgen oder Anweisungen zu geben. Laut den beiden Veranstaltern stemmen mehr als 50 Helferinnen und Helfer die Party. Die Friedberger Firma Mobiheat sponsert außerdem ein Heizgerät. Hinzu kommen der Einsatz des Bauhofs und Sicherheitskräfte, die von der Stadt für den Tag angestellt werden.

Trotz des hohen Alkoholkonsums: Erfreulicherweise habe es nur wenige Zwischenfälle gegeben, sagt Schalk am Aschermittwoch. In zwei Fällen habe die Polizei einschreiten müssen. Das sei deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Nicht zuletzt deshalb konnten die Aufräumarbeiten pünktlich abgeschlossen werden. Am Mittwoch um 14 Uhr war die Tiefgarage Ost wieder befahrbar.

Anna Fardit und Elisa Bohn (von links) haben sich im abgetrennten Bereich für über 18-Jährige mit Getränken ausgestattet. Foto: Julius Reinmuth



Weil auch Minderjährige zu der Tiefgaragenparty dürfen, wurde eine Zone eingerichtet, zu der nur über 18-jährige Gäste Zutritt haben. Minderjährige kämen auf diese Weise nicht an Schnaps. Unter 16-Jährige mussten die Party bereits um 18 Uhr verlassen. Den Ü-18-Bereich will der Jugendclub im nächsten Jahr vergrößern, um der gestiegenen Anzahl volljähriger Gäste gerecht werden zu können. Schalk überlegt auch, das Limit in der Tiefgarage auf 1000 Besucherinnen und Besucher zu erhöhen. Das sei für 2023 schon im Gespräch gewesen. Wegen der zweijährigen Corona-Pause habe sich der Jugendclub aber dafür entschieden, große Neuerungen erst in Zukunft umzusetzen.

Laut Schalk würden sich die allerdings in Grenzen halten. "Ansonsten möchte ich ehrlich gesagt nicht so viel verändern, weil die Tiefgaragenparty ist in Friedberg Tradition und das soll auch so bleiben", sagt der Erste Vorsitzende des Jugendclubs.