Tiere suchen ein Zuhause: Der überschwängliche Cosmo braucht viel Liebe

Seit kurzem ist Labrador-Rüde Cosmo im Tierheim LechArche. Davor hat er schon zwei Monate in einem anderen Tierheim verbracht. Er kam ins Tierheim Derching in der Hoffnung, bald ein neues liebevolles Zuhause zu finden. Ursprünglich stammt Cosmo aus schlechter Haltung und kam sehr abgemagert ins Tierheim. Glücklicherweise konnte er in den letzten Monaten aufgepäppelt werden.

Der Labrador liebt das Wasser

Cosmo ist ein Labrador-Rüde mit kurzem und dichtem schwarzen Fell. Anfang des Monats feierte der Vierbeiner seinen achten Geburtstag. Cosmo ist gesund und kastriert. Er bezaubert mit seinem sehr freundlichen und munteren Gemüt. Der Vierbeiner versteht sich mit anderen Hunden – sowohl mit Rüden als auch mit Hündinnen – genauso wie mit Katzen. Seine überschwängliche Freude kann manchmal etwas stürmisch werden, vor allem bei fremden Menschen und anderen Hunden. Gerade bei Hunden, die erstmal mehr Distanz brauchen, darf Cosmo noch lernen „es etwas langsamer angehen zu lassen“. Genauso wie die Leinenführigkeit in solch stürmischen Momenten. Ansonsten ist Cosmo ein unkompliziertes Kerlchen: Er kann alleine bleiben und auch Autofahren klappt problemlos. Seine Leidenschaft ist das Schwimmen, Wasser ist allgemein sein Element.

Das neue Zuhause von Cosmo sollte dem Vierbeiner Ruhe und Liebe schenken können. Beides hat er nach seinen leidvollen Erfahrungen mehr als verdient. Das neue Daheim des Labrador-Rüden sollte daher bei etwas älteren Kindern (ab zwölf Jahren) sein.

Glückliche Wendung für Katzendame Micky

Wer das liebevolle Labrador-Kerlchen kennenlernen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail im Tierheim LechArche melden. Katzendame Micky, die letzte Woche ein neues Zuhause gesucht hatte, konnte vermittelt werden und freut sich auf ihr neues Daheim.

Kontaktdaten Tierheim LechArche: Neue Bergstraße 101, 86361 Friedberg, Telefonnummer: 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de. (AZ)