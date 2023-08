Ein Bootsunfall reißt Sebastian Frisch mitten aus dem Leben

Plus Der Friedberger Sebastian Frisch stirbt beim Wasserskifahren auf der Donau. In der Region war er nicht nur als Betreiber des Islandpferdehofs Lechleite bekannt.

Sebastian Frisch war ein sehr lebendiger Mensch, kommunikativ, voll Energie, voller Ideen. Umso größer ist der Schock für viele, weil ihn ein Unfall beim Wasserskifahren mitten aus dem Leben gerissen hat. Der passionierte Musiker und Mitinhaber des Islandpferdehofs Lechleite wurde nur 55 Jahre alt.

Als er beim Wasserskifahren auf der Donau in Niederbayern wieder ins Motorboot steigen wollte, geriet er nach Angaben der Polizei Passau vermutlich in die noch laufende Schraube und ging schwer verletzt unter. Erst Tage darauf wurde sein Leichnam gefunden.