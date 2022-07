Friedberg

18:30 Uhr

Tour de Friedberg: Mit dem Friedberger Radsport geht es bergauf

Plus Zum ersten Mal findet die „Tour de Friedberg“ statt. Das zeitgemäße Radrennen erinnert an ein historisches Event.

Von Michael Eichhammer

Die Bergstraße in Friedberg war am Samstag für ein paar Stunden für Autos gesperrt. Der Anlass war eine Zeitreise. Bei der „Tour de Friedberg“ erinnerte ein Fahrradrennen auf den städtischen Berg an eine historische Begebenheit. 1921 wettete Peter Tacho, dass er die Bergstraße 50 Mal hinauf und wieder hinab fahren könnte, ohne auch nur einmal vom Rad abzusteigen. Er gewann die Wette und ging in die Stadtgeschichte ein. Stadtarchivar Matthias Lutz spricht von einem „Husarenritt“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .