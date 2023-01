Jahresrückblick 2022

01.01.2023

Ein Höhepunkt 2022: Ein "Husarenritt" am Friedberger Berg

Bei der "Tour de Friedberg" bezwangen die Radlerinnen und Radler den Friedberger Berg und erinnerten an eine historische Wette.

Plus Das Rennen erinnert an eine historische Wette, die in die Stadtgeschichte einging. 45 Radlerinnen und Radler eifern dem Friedberger Peter Tacho nach.

Von Michael Eichhammer, Michael Eichhammer, Ute Krogull

50 Mal den Friedberger Berg mit dem Rad hinauf- und wieder hinabzufahren, ohne auch nur einmal vom Rad abzusteigen – diese Wette ging Peter Tacho aus Friedberg im Jahr 1921 ein. Er gewann – und gut 100 Jahre später erinnerte heuer ein Radrennen namens "Tour de Friedberg" an dieses historische Ereignis.

