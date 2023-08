Friedberg

18:02 Uhr

An den Friedberger Schulen gibt es in den Sommerferien viele Baustellen

Plus Während den Sommerferien wird in den Friedberger Schulen eifrig gebaut und renoviert. Manche Maßnahme wird nach den sechs Wochen aber nicht abgeschlossen sein.

Von Bill Titze

Seit einer Woche heißt es in Bayern: Ferien! Während Schülerinnen und Schüler die freie Zeit genießen, ist in den Schulen weiterhin einiges los. Denn traditionell werden in den langen sechs Wochen der Sommerferien Baumaßnahmen in Angriff genommen. Auch in Friedberg ist das der Fall, hier finden an mehreren Schulen Arbeiten statt. An einer Schule steht eine besonders aufwendige Maßnahme an.

Konradin-Realschule in Friedberg bekommt ein Heizkraftwerk

Dies betrifft das Schulzentrum in der Konradin-Realschule. Dort errichten Arbeiter ein Pellet-/Hackschnitzel-Heizkraftwerk, wie das zuständige Landratsamt auf Anfrage mitteilt. Und das hört sich gar nicht so einfach an: So ist es notwendig, während der Sommerferien ein 21.000 Liter fassender Pufferspeicher in Abschnitten über eine Fensteröffnung in die bestehende Heizzentrale im Untergeschoss der Schule zu heben und dort zusammenzuschweißen. Zuvor heizte man an der Schule mit Fernwärme, die angeliefert und in Speicher eingeleitet wurde. Die Fläche dieses ehemaligen Mobilen Wärmetransports ist bereits für die Anlieferung von drei Heizmodulen hergerichtet, die sowohl die Brenner als auch ein Hackschnitzel-/Pellet-Lager enthalten. Hier soll die Anlieferung des Heizguts nach dem Volksfest Ende der Sommerferien erfolgen. Die Arbeiten haben bereits vor den Sommerferien begonnen und ziehen sich auch darüber hinaus. Nach Angaben des Landratsamtes wird die Anlage mit Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen. Sie versorgt dann die Konradin-Realschule, einschließlich Fachklassentrakt, Sport- und Schwimmhalle sowie die Rothenberg-Sporthalle und die Berufliche Oberschule mit Wärme. Auch die geplante Erweiterung der Oberschule ist dabei berücksichtigt. Der Zeitplan wird laut Landratsamt nach derzeitigem Stand eingehalten. Das Projektbudget beläuft sich auf rund 1,1 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

