Traktorfahrer reißt Ampel um und sucht das Weite

Zeuge meldet der Polizei das Kennzeichen. Der Unfallflüchtige ist ermittelt.

Ein ungewöhnlicher Fall von Unfallflucht ereignete sich am Freitag gegen 16.25 Uhr in Friedberg. Wie die Polizei berichtet, war ein Traktor mit Anhänger, auf dem ein Bagger geladen war, auf dem Chippenham-Ring nordwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Augsburger Straße blieb der Bagger an einer Ampel hängen und riss diese herunter. Anschließend setzte der Traktorfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge notiert sich das Kennzeichen, so dass der Unfallflüchtige ermittelt werden konnte. Durch den Unfall mussten mehrere Polizeistreifen für ca. zwei Stunden den Verkehr regeln. (AZ)