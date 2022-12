Friedberg

18:30 Uhr

Trauer um den Steinmetz Franz Seidl - er war vielfach engagiert

Plus Am Samstag wird der Steinmetz Franz Seidl aus Friedberg-Rinnenthal beerdigt. Seine Werke sind an vielen Orten in der Stadt zu finden.

Von Ute Krogull

Der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Franz Seidl aus Rinnenthal ist im Alter von 80 Jahren gestorben. In Friedberg war er durch sein Engagement als Handwerker beim Altstadtfest bekannt; auch finden sich seine Werke überall im Stadtbild.

