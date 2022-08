Traumsommer im Schloss: 2200 Besucher bei den Konzerten

Zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen waren ausverkauft, die Friedberger zeigten sich sogar tanzfreudig. Wie geht es nach den Ferien weiter - und was ist 2023 geplant?

2022 ist das Jahr der nachgeholten Hochzeiten. 45 Paare gaben und geben sich zwischen Mai und September das Ja-Wort im Wittelsbacher Schloss. Elf Brautpaare feierten sogar zusammen mit ihren Gästen in den altehrwürdigen Mauern. Eine Sommerpause gibt es daher nicht, doch ist die Open-Air-Konzertsaison beendet - und das erfolgreich, wie Sonja Weinfurtner vom Veranstaltungsteam berichtet. Fast 2200 Besucherinnen und Besucher kamen, fünf der acht Open-Airs waren ausverkauft. Kassenschlager waren einmal mehr die Dolci Signori. Werden sie und andere Publikumslieblinge wieder zu hören sein?

Gästen gefällt das Friedberger Schloss

Mit 2150 Gästen konnten die Veranstaltungen kostendeckend durchgeführt werden, freut die "Schlossmanagerin" sich: "Das Wetter war grandios, ein Traumsommer für Veranstalter. Bis auf ein Mal - Tom & Flo - fand alles wie geplant im Schlosshof statt." Das Duo eröffnete Ende Mai die Saison und war lange zuvor ausverkauft. Für 330 Menschen war es ein ganz besonderer Abend, denn es war das erste Konzert nach zwei Jahren Corona, das ohne Abstände stattfand. "Man merkte dem Publikum und vor allem den Künstlern die riesen Freude über die Rückkehr zur Normalität richtig an", berichtet Weinfurtner.

Austria Project im Friedberger Schlosshof begeisterte die Gäste nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der stimmungsvollen Illumination. Foto: Sonja Weinfurtner

Doch echte Normalität scheint noch nicht eingekehrt zu sein, und das macht dem Team in einem Punkt zu schaffen. Corona hat das Kaufverhalten verändert. Eintrittskarten werden laut Weinfurtner so kurzfristig erworben, dass es nicht mehr möglich ist, rechtzeitig zu reagieren. Gerne hätte das Team mit etwas mehr Vorlauf bei der einen oder anderen Veranstaltung die Zuschauerzahl im Hof von 199 auf 400 erhöht. Laut Sicherheitskonzept sind dazu aber Sanitäter, Feuerwehr und Security nötig, was sich auf die Schnelle nicht umsetzen lässt.

Ein Fixpunkt ist das Wochenende unter dem Motto "Open Air im Schlosshof", an dem die Firma Klangwerk die Showbühne aufbaut. An den vier Tagen, beginnend mit den Konzerten im Rahmen der Fête de la Musique, über die Presley Familiy, Austria Project bis zu I Dolci Signori kamen 1160 Besucherinnen und Besucher. Die Stimmung war so gut, dass sich die Gäste sogar zum Tanzen hinreißen ließen. Kassenschlager schlechthin waren die I Dolci Signori. Die 400 Tickets für das Italo-Pop-Konzert waren lange vorher ausverkauft; auch nach dem Verkaufsstopp war die Nachfrage riesengroß. Und daher wird es 2023 ein Wiedersehen geben.

Schwungvoll verlief das Konzert "Sing and pray" von Vocalissimo im Friedberger Schlosshof. Im Mittelpunkt standen die Sängerinnen Nathalie Muchitsch und Alexandrina Simeon. Foto: Ute Krogull

Auch ungewöhnliche Formate kommen in Friedberg an

Erfolgreich liefen auch das Festival "Focus Gitarre" von Stefan Schmid und das Gospelkonzert "Sing and Pray" von Vocalissimo unter Leitung von Roland Plomer zum Friedensfest. Dass auch ungewöhnliche Formate ankommen, bewiesen ein Abend mit Oriental Jazz des Harrycane Orchestra mit Bandleader Harry Alt und der Abschluss der Freilichtsaison mit den Jedermann-Spielleut, die ihre Version des Schauspiels "Jedermann" darboten. „Auch wenn das Stück schwere Kost ist, verließen viele den ausverkauften Hof anschließend mit den Worten: 'Ganz toll war es'", erzählt Weinfurtner. Sie selber hat zwei persönliche Highlights: Als der ganze Hof spontan "Happy Birthday" zum 80. Geburtstag von Harry Alts Mutter anstimmte - und Susi Raith & die Spießer: "Das war unsere lustigste Veranstaltung."

Doch noch ist das Jahr nicht vorbei. Am 1. September findet ein Konzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers, den die "Bürger für Friedberg" organisieren, im Schloss statt. Es ist ausverkauft. Nach den Ferien geht es mit eigenen Veranstaltungen weiter.

Am 16. September liest die Schauspielerin Julia Stemberger ("Die Strauß-Dynastie", "Traumschiff") aus dem heiter-erotischen Kochbuch "Aphrodite – Ein Fest der Sinne" von Isabel Allende.

Am 30. September gastiert die Musikbühne Mannheim mit dem Familienmusical "Zwerg Nase".

Am 21. Oktober entführt das Salon-Orchester Frank Lippe mit Sopranistin Sally du Randt und Tenor Ji-Woon Kim in die Welt der Oper.

Außergewöhnliche Klänge waren im Friedberger Schloss beim Konzert des Augsburger Harrycane Orchestra zu hören. Foto: Ute Krogull

Und bereits jetzt laufen die Planungen für 2023 auf Hochtouren. Zahlreiche Verträge sind schon unterschrieben. Die Karten gehen nach den Ferien in den Vorverkauf (stadt-friedberg.reservix.de). Fest steht, dass 2023 sowohl die Fête de la Musique am 21. Juni als auch das "Open Air im Schlosshof" am letzten Juni-Wochenende stattfinden werden. I Dolci Signori bilden am 25. Juni dessen Abschluss. Dazu kommt laut Weinfurtner ein "Partykracher" für das jüngere Publikum. Da voraussichtlich 2023 die Friedberger Zeit mit Veranstaltungen im Schloss nachgeholt wird und schon viele Brautpaare reserviert haben, werden im nächsten Juli/August nur vereinzelt weitere Open-Air-Konzerte steigen.