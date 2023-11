Trickbetrüger erbeutet 500 Euro

88-Jähriger wird in Friedberg Opfer eines Trickbetrügers.

Ein 88-jähriger Mann wurde am Freitag in Friedberg Opfer eines Trickbetrugs. Der Rentner wurde gegen 13.55 Uhr am Marienplatz von einem Mann angesprochen und gebeten, einen Geldschein in Münzgeld zu wechseln. Während der Senior das Kleingeld zusammensuchte, entwendete der bislang unbekannte Täter unbemerkt 500 Euro aus der Geldbörse des hilfsbereiten Geschädigten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen ca. 35-jährigen Mann mit südländischem Aussehen, kurze Haare, schlanke Figur. Dieser sprach nur gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)