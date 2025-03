Trotz abgespeckter Saison beim ORCC waren die Kinderbälle ein voller Erfolg

Für den ORCC Friedberg war es in diesem Jahr eine andere Faschingsaison. Aufgrund mehrere Umstände, unter anderem personelle Wechsel im Vorstand und die schwierige Suche nach passenden Räumlichkeiten, hat der Friedberger Karnevalsverein nur ein abgespecktes Programm realisieren können: kein Schwarz-Weiß-Ball, kein Prinzenpaar, kein Gardetreffen, keine Prunksitzung. Aber eines konnten und wollten die Verantwortlichen nicht absagen oder reduzieren: den Kinderfasching. „Wir können umständehalber vieles für ein Jahr aussetzen, aber unsere faschingsbegeisterten Kinder dürfen und wollen wir nicht enttäuschen“, heißt es in einer Mitteilung des ORCC.

Friedberg: ORCC begeistert mit fünf bunten Kinderfaschingsbällen im Harthauser Hof

Und tatsächlich hat der ORCC bis zum 1. März insgesamt fünf Kinderfaschingsbälle organisiert und umgesetzt. Schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs waren alle Tickets vergriffen. Insgesamt kamen rund 800 begeisterte Gäste zu den Veranstaltungen. Unterstützung bekam der Verein dabei von der Wirtsfamilie Libawski vom Harthauser Hof. „Nicht nur, dass ein geeigneter Saal zur Verfügung stand, nein, der ORCC wurde in allen Belangen beispiellos unterstützt“, so Präsident Markus Nowak. Ein absolutes Novum war, dass entgegen sonstigen Gepflogenheiten nicht nur eine reduzierte Speisekarte angeboten wurde, sondern die Gäste konnten während der gesamten Veranstaltung frei aus der reichhaltigen Speisekarte auswählen.

Nicht nur das: Es erwartete die kleinen und großen Gäste ein reichhaltiges Unterhaltungsangebot. Nicht nur die Kinder kamen in fantasiereichen Kostümen, auch die Eltern und Großeltern kamen in einem Faschingsoutfit und machten begeistert mit. Das Animationsteam des ORCC entfachte ein wahres Feuerwerk an Höhepunkten. So wurden nach gemeinsamen Tänzen und Spielen bei jeder Veranstaltung eine Gastkindergarde mit mitreißenden Darbietungen präsentiert.

Mit den kleinen Gästen wurde jedes Mal eine kleine, spontan geschaffene Choreografie eingeübt und konnte anschließend den stolzen Eltern präsentiert werden. Ein begeisterter Applaus war immer der Lohn für die jungen Tänzer und Tänzerinnen. Auch fand eine Kultfigur, ein lebensgroßer Pink Panther, für ein gemeinsames Erinnerungsfoto viele neue Freunde. Neu war auch ein Kostümwettbewerb, bei dem mithilfe des Publikums ein Gewinner bzw. eine Gewinnerin gekürt wurde. Als begehrter Preis winkte die Teilnahme am Faschingsumzug in Friedberg auf dem Wagen des ORCC.

Tanzbegeisterte Erwachsene dürfen sich schon aufs nächste Jahr freuen. Denn dann will der ORCC den beliebten Schwarz-Weiß-Ball wieder aufleben lassen. Wenn auch in einem ganz neuen Gewand: Als echter Galaball ist unter anderem ein Mehrgänge-Menü in stilvollem Ambiente geplant. Die Vorfreude ist groß. Die bereits getreu zum geplanten Motto entworfenen Orden und Pins gibt es dann auch erst in der Faschingssaison 2025/2026. (AZ)