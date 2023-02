Trotz Kettenschloss: E-Bike gestohlen

In Friedberg ist am Dienstag ein E-Bike verschwunden. Ein Kettenschloss konnte den Diebstahl nicht verhindern. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

In der Ottmaringer Straße in Friedberg wurde ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad mit Elektromotor der Marke Haibike. Die 58-jährige Besitzerin hatte das Fahrzeug am Dienstag um 13.30 Uhr abgestellt. Als sie sechs Stunden später zurückkehrte, war es verschwunden.

E-Bike im Wert von 800 Euro gestohlen

Laut Polizei hatte die Besitzerin ihr Fahrzeug zwar abgeschlossen. Das Kettenschloss konnte den Diebstahl aber nicht verhindern.Der Schaden liegt bei 800 Euro. Die Polize bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-1710. (AZ)