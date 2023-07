Trotz Schloss: Unbekannter stiehlt hochwertiges E-Bike

Das Schloss hielt den Täter nicht ab: In Friedberg entwendet eine unbekannte Person ein gesichertes, hochwertiges E-Bike. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein hochwertiges, schwarz-goldenes E-Bike der Marke Giant wurde am Montag in Friedberg gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 14 und 18 Uhr in der Ludwigstraße auf Höhe der Jungbräustraße.

Das Fahrrad befand sich an einem Fahrradständer und war abgeschlossen. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)