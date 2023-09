Friedberg

TTC Friedberg - ein Verein mit Geschichte und vielen Geschichten

Plus Vor 75 Jahren wurde in Friedberg ein eigener Tischtennisclub gegründet. Den bescheidenen Anfängen folgte in den 1980er-Jahren ein sportlicher Höhepunkt.

20 Personen trafen sich am 20. August 1948 im Nebenzimmer der Gaststätte zur Linde. Das Ziel der illustren Runde, zu der auch Bürgermeister Joseph Hohenbleicher sowie der spätere Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Hans Böller, gehörten: Sie wollten einen eigenen Tischtennisverein gründen, nachdem sie zuvor schon beim damaligen VfL Friedberg ihre ersten Erfahrungen mit diesem Sport gesammelt hatten. Jetzt feiert der als TTC Friedberg bekannte Verein sein 75-jähriges Bestehen.

Aus sportlicher Sicht waren zunächst einige Hürden zu überwinden. Erste Spielstätte war eine umgebaute Kegelbahn bei der Linde. Aus Platzgründen konnten nur zwei Tische gestellt werden, dennoch haben schon acht Mannschaften, darunter zwei Damen- und zwei Jugendteams am Spielbetrieb teilgenommen. Die Mitgliederzahl war bereits auf 150 gestiegen und man pflegte ein geselliges Vereinsleben.

