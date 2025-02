TTC Friedberg II auf Meisterschaftskurs

In der Vorrunde konnte die 2. Mannschaft des TTC Friedberg zuhause den SSV Anhausen II mit 8:2 klar besiegen. Nun stand das Rückspiel in Anhausen an. Der TTC trat mit der Aufstellung Holger Prendke, Klaus Ruoff, Klaus Scheller und Ersatzmann Werner Strassinger an. In den Eingangsdoppeln gelangen Prendke/Ruoff und Scheller/Strassinger zwei klare Siege. Danach entwickelt sich das erwartete knappe und spannende Spiel. Im ersten Durchgang unterlag Klaus Ruoff knapp während Klaus Scheller gegen das Materialspiel seines Gegners chancenlos war. Prendke und Strassinger siegten und stellten den Spielstand auf 4:2. Im zweiten Durchgang folgten auf Niederlagen von Prendke und Strassinger zwei deutliche 3:0 Siege von Ruoff und Scheller zum verdienten Endstand von 6:4. Damit bleibt das Team mit nun 25:1 Punkten weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Tabelle der Bezirksklasse B Gruppe 1 und befindet sich auf Meisterschaftskurs mit 8 Punkten Vorsprung auf den Verfolger. Die erste Mannschaft des TTC Friedberg traf zuhause auf den TSG 1889 Augsburg-Hochzoll V. In einem ausgeglichenen Spiel trennte man sich 5:5 Unentschieden. Die Punkte holten Rainer Hoksch (1), Michael Frank (2) und Roland Kriesche (2). Weitere Ergebnisse: TTC Friedberg III - Post SV Augsburg VIII 9:1, TTC Friedberg IV - TSV Merching II 8:2, TTC Friedberg V - TSG 1889 Augsburg-Hochzoll VIII 3:7, TTC Friedberg Jugend - BC Rinnenthal 0:10

