Turmuhr der Herrgottsruh-Kirche schlägt wieder

Pater Hans-Joachim Winkens freut sich: Ein Uhrentechniker hat die Kirchturmuhr von Herrgottsruh in Friedberg endlich repariert.

Plus Ein Blitzeinschlag hatte im Juni die Elektronik des Kirchturms in Friedberg lahmgelegt. Nun gehen die Uhren wieder. Und die Glocken schlagen wie gewohnt.

Um halb 11 ertönten die ersten Probeschläge, um halb 12 schlug die Turmuhr dann wieder richtig. Am Donnerstag baute ein Uhrentechniker die letzten Bauteile ein und reparierte damit den Glockenturm der Friedberger Herrgottsruh-Kirche. Acht Monate lang hatte die weit hörbare Zeitansage auf sich warten lassen; auch die Zeiger standen still. Durch einen Blitzeinschlag im Juni vergangenen Jahres war die Elektronik kaputtgegangen. Die notwendigen Computerbauteile konnten wegen Lieferproblemen erst jetzt eingebaut werden.

Das Gewitter des 6. Juni war eigentlich nicht besonders stark. Trotzdem schlug an dem Frühsommerabend ein Blitz um 18.10 Uhr mit voller Wucht in den Glockenturm ein und legte die elektronische Steueranlage in mehreren Bereichen lahm. Auch die Alarmanlage, der Aufzug im Priesterhaus, die Gegensprechanlage und die Heizungssteuerung waren betroffen. Im nebenstehenden Gebäude ging sogar das Telefon kaputt. Nach außen war vor allem sichtbar, dass die vier Uhren stehen blieben und das regelmäßige Schlagen der Glocken ausblieb. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Versicherung kam für den Betrag auf.

