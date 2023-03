Über 1000 Menschen besuchen die Heinsdorff-Ausstellung in der Archivgalerie

Die erste Schau in der frisch sanierten Friedberger Archivgalerie war ein Erfolg. Die nächste ist bereits in Planung.

Ein Überraschungserfolg wurde die Ausstellung mit Bildern des Ottmaringer Künstlers Reinhart Heinsdorff. In den drei Wochen Laufzeit besuchten sie über tausend Interessierte, berichtet Mitorganisatorin Marion Brülls. Vom Publikum kamen ihr zufolge durchwegs begeisterte Rückmeldungen. "Es war ein Riesenerfolg."

Zu sehen waren in der frisch sanierten Archivgalerie surreale Werke, die vor allem die Natur und deren Bedrohung darstellen. Heinsdorff (1923 bis 2003) war Gründungsmitglied der Friedberger Grünen. Diese hatten anlässlich seines 100. Geburtstages die Schau mit viel Engagement und Unterstützung seiner Töchter auf die Beine gestellt.

19 Bilder Bilder der Ausstellung "Zeitansage" in Friedberg Foto: Lara Bolz, Ute Krogull, Edigna Menhard

Am Abschlusswochenende hätten viele gefragt, warum die Schau nicht verlängert würde, so Brülls. Wie berichtet, ist der erste Stock der Archivgalerie, welche mit erheblicher staatlicher Förderung renoviert wurde, in der Nutzung mit Rücksicht auf die Nachbarschaft eingeschränkt. Sie liegt bei 170 Tagen jährlich, inklusive der Ausstellungen. Außerdem dürfen sich bei Veranstaltungen maximal 70, bei Ausstellungen 20 Personen im Obergeschoss aufhalten.

Ausstellung der Friedberger Kunstspechte beginnt am 14. April 2023

Dort dürfte es demnächst wieder voll werden, nämlich wenn die Friedberger Kunstspechte zur Vernissage laden. Sie zeigen von 14. bis 30. April ihre Frühjahrsausstellung mit dem Thema "Licht und Raum" – ein passendes Motto für die drei hellen und großzügigen Räume. Geöffnet ist die Schau jeweils am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

