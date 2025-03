Überfahrsperren sollen Friedberg noch sicherer machen

Das Prinzip ist immer das gleiche: Wenn ein Fahrzeug gegen eine sogenannte Überfahrsperre fährt, dann bohrt sich ein Teil in den Asphalt und der andere in das Fahrzeug. Durch die Hebelwirkung kommt das Gefährt dann nach einigen Metern zum Stehen – hoffentlich noch bevor jemand verletzt wird. Um insbesondere die Freiluftveranstaltungen im Stadtgebiet zukünftig noch besser zu schützen, will die Stadt Friedberg solche Überfahrsperren besorgen. Sie sollen im besten Fall bis zum Altstadtfest einsatzbereit sein. Beim Familienfasching wurden verschiedene Systeme getestet.

Anschläge wie zuletzt in Mannheim oder München, bei denen Fahrzeuge als Waffe eingesetzt werden, zeigen die Notwendigkeit von derartigen Schutzsystemen. „Wir bewerten jede Veranstaltung unter freiem Himmel inzwischen anders als vor einem Jahr“, erklärte Polizeiinspektionsleiter Karl Schreiner bei einem Vorort-Termin zu den Überfahrsperren. Am Faschingsdienstag wurden extra vier verschiedene Systeme gemietet oder von anderen Kommunen geliehen – einerseits, um insbesondere die Tiefgaragenparty in der Tiefgarage Ost zu schützen und andererseits, um die verschiedenen Überfahrsperren zu testen. Wie ist der Auf- und Abbau? Wie werden Rettungswege trotzdem freigehalten? Wie gut können die Menschen durchlaufen?

Sicherheit: Vier Überfahrsperren in Friedberg im Praxistest

Der große Vorteil von Überfahrsperren: Man blockiert die Straße nur für Fahrzeuge, nicht aber für Menschen. „Wenn die Menschen die Fläche schnell verlassen müssen, dann muss man nicht erst ein Fahrzeug wegfahren, das die Straße zuvor blockiert hat“, sagte Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr. Beim Praxistest fiel das günstigste der vier Systeme direkt durch, das machte auch Bauhofleiter Willi Erhard deutlich. „Der Hersteller gibt vor, dass immer Security dabeistehen muss, weil man es einfach auf die Seite fahren kann“, erklärt er. Überzeugt ist er dagegen von dem klappbaren System von Consel aus der Schweiz. Es sei schnell auf- und abgebaut, absperrbar sowohl im offenen als auch geschlossenen Zustand und einfach in der Handhabung. „Es ist ein durchdachtes System, aber nicht günstig“, so Erhard.

Gerade bei mehrtägigen Veranstaltungen wie dem Altstadtfest, bei denen die Straßen nur teilweise gesperrt werden, bietet sich ein solches System an: Bei Festbeginn werden die Klappen zum Schutz ausgefahren; ist das Fest vorbei, dann können sie wieder eingeklappt und die Straße für den Verkehr freigegeben werden. Ein ähnliches System bietet auch die Firma Hörmann an. Auch hier lässt sich eine Platte einfach rauf- und runterklappen. Im Vergleich zu dem Schweizer Modell gibt es jedoch einen großen Nachteil laut Bauhof: „Wir waren zu fünft eine Stunde zusammen für den Aufbau vor Ort beschäftigt.“

Was sich Erhard stattdessen als Ergänzung zu dem klappbaren System gut vorstellen kann, sind die sogenannten Oktablocker von Hörmann. Sie sehen aus wie normale Poller, die jedoch als Fundament eine Grundplatte mit Zacken haben, die sich bei einem Aufprall zwischen Fahrzeug und Fahrbahn verkeilen. Sie seien leicht platzierbar und gut einsetzbar, aber können nicht so schnell Rettungswege freigeben. „Für Hauptachsen für den Rettungsdienst sind sie nicht geeignet“, befindet der Bauhofleiter.

Überfahrsperren sollen bis zum Altstadtfest in Friedberg einsetzbar sein

Die Entscheidung fällt indes der Stadtrat, indem er beschließt, wie viel Geld für die Überfahrsperren zur Verfügung steht. Darauf aufbauend kann die Verwaltung Anzahl und Art der Überfahrsperren bestellen. „Wir starten mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben und werden dann wahrscheinlich 2026 nochmal nachkaufen müssen“, erklärte Kreitmeyr. Die Überfahrsperren sollen zukünftig bei allen Veranstaltungen im Stadtgebiet zur Anwendung kommen, nicht nur bei den städtischen. Ob es bis zum Altstadtfest klappt, ist derweil fraglich: „Die Nachfrage ist gerade bei jedem Hersteller extrem groß“, so der Kommunalreferent.