Überhöhte Geschwindigkeit: E-Scooter-Fahrer in Friedberg aus dem Verkehr gezogen

Zu schnell ist der Fahrer eines E-Rollers in Friedberg unterwegs. Bei einer Kontrolle fällt noch etwas anderes auf. Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag gegen 23 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Augsburger Straße in Friedberg gefahren. Dort geriet er in eine Verkehrskontrolle. Den Polizeibeamten fiel dabei auf, dass die Geschwindigkeit des Rollers mittels einer App illegal reguliert werden kann.

Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit erwartet den 16-Jährigen nun ein Strafverfahren. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit eines E-Scooters liegt bei 20 km/h. (AZ)