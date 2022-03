Ukraine-Krieg: Einsatzkräfte richten Schulturnhalle für Geflüchtete her

Zahlreiche Einsatzkräfte richten die Schulturnhalle des Friedberger Gymnasiums für die Menschen aus der Ukraine her. Wie lange bleiben die Geflüchteten dort?

Vergangene Woche kamen die ersten Menschen aus der Ukraine im Landkreis Aichach-Friedberg an. Laut Landratsamt befinden sich mittlerweile rund 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Wittelsbacher Land - und das sind nur diejenigen, die die Ausländerbehörde bereits erfasst hat. Es werden weitere Geflüchtete erwartet, weshalb am Mittwochabend die Sporthalle des Friedberger Gymnasiums für die Erstaufnahme eingerichtet wurde. Zahlreiche Helfer packten mit an.

Die landkreiseigene Halle soll dafür jedoch nur übergangsweise genutzt werden, bis andere Einrichtungen zur Verfügung stehen. Foto: Ute Multrus

Etlichen Feuerwehren aus dem Landkreis, das BRK Aichach-Friedberg und weitere Ehrenamtliche verschiedener Organisationen richteten die Schulturnhalle ein. Feldbetten sowie Trennwände wurden aufgestellt und alles für die Ankunft der Menschen aus der Ukraine vorbereitet. Für Samstag sind dem Landratsamt aktuell zwei Busse mit Flüchtlingen angekündigt, die dort untergebracht werden sollen.

Geflüchtete aus Ukraine: Turnhalle nur Übergangslösung

Wie lange die Schulturnhalle von den Geflüchteten belegt sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Laut Simon Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde des Landkreises, ist die Schulturnhalle nur eine Übergangslösung: "Es ist erklärtes Ziel, die Schulturnhalle nur als kurzfristige Lösung zu sehen. Wir haben einige Unterkünfte in der Pipeline, die in zwei bis drei Wochen in Betrieb genommen werden können." Außerdem gebe es weitere Kapazitäten in den bestehenden Asylunterkünften.

Das Landratsamt rechnet mit weiteren Geflüchteten und hat mit dem Altbau des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt in Aichach eventuell schon ein neues Objekt zur Verfügung. (sry)