Ukraine-Krieg: Es soll Mahnwachen geben, bis die Waffen schweigen

Hunderte Menschen zeigen in Friedberg seit dem Angriff auf die Ukraine jeden Samstag ihre Solidarität. Ab 19. März haben die Veranstaltungen ein neues Konzept.

Bis zu 430 Menschen nahmen an Veranstaltungen in Friedberg teil, um ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine zu zeigen. Unter anderem fanden ein Friedensmarsch und ein Lichterrundgang statt. Künftig sind jeden Samstag Mahnwachen auf dem Marienplatz geplant - "bis die Waffen schweigen", so die Initiatoren.

Mahnwachen gegen den Krieg finden jeden Samstag in Friedberg statt

Treffpunkt der "Mahnwache für den Frieden" wird immer um 17 Uhr sein. Zu den Veranstaltungen rufen die katholische, die evangelische, die neuapostostolische sowie die islamische Gemeinde in Friedberg auf. Für die Gestaltung wird im Wechsel eine der drei christlichen Gemeinden zuständig sein, an diesem Wochenende die evangelische Gemeinde Zum Guten Hirten. (kru)

