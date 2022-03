Friedberg

Ukrainische Artisten: "Der Zirkus ist neutraler als die Schweiz"

Plus Der Zirkus Renz gastiert in Friedberg-Derching. Atem und Katharina treten auf, während in ihrer Heimat Krieg herrscht. Wie geht es ihnen dabei?

Von Michael Eichhammer

Für alle sind es gerade harte Zeiten, doch manche trifft es besonders. Trotzdem sind es gerade sie, die helfen. So will der kleine Zirkus Renz, der gerade in Derching seine Zelte aufgeschlagen hat, einer ukrainischen Frau und ihrem Kind Unterschlupf bieten. Wenn die beiden ankommen, werden sie auf Landsleute treffen: das Akrobaten-Paar Atem und Katharina. Wie ist es für sie, dass die Show weitergehen muss, während in ihrer Heimat Krieg herrscht?

