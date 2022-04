Friedberg

Ukrainische und deutsche Kinder besuchen gemeinsam Integrationskurse

"Hallo" steht auf den Bildern, die deutsche und ukrainische Kinder in einem Integrationskurs in Friedberg malen.

Plus Der Rotary Club holte nicht nur in einem Bus Geflüchtete nach Friedberg, sondern unterstützt sie auch beim Ankommen. Dabei geht er ungewöhnliche Wege.

Von Ute Krogull

Sie kamen mit fast nichts an, alles ist fremd für sie, von zuhause kommen schlechte Nachrichten: Die Menschen, die der Rotary Club Friedberg vor einigen Wochen mit einem Bus nach Friedberg brachte, stehen vor dem Nichts. Doch sie werden nicht allein gelassen. Die Rotarier und Rotarierinnen haben sie bei sich aufgenommen oder an Bekannte vermittelt und helfen bei den ersten Schritten in Deutschland. Es soll eine Integration auf Augenhöhe sein. Rotarierin Stephanie Waldow sagt: "Die Menschen wollen so viel zurückgeben."

