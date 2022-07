Um 22 Uhr ist draußen Schluss: "In Friedberg ist immer weniger Leben"

Plus Der Vorstoß im Stadtrat, die Öffnungszeiten der Freiluftgastronomie auf 23 Uhr zu verlängern, kommt bei vielen gut an. Wie sehen Wirte die Situation?

Gäste loszuwerden, ist oft nicht leicht. Christoph Pietzsch, Chef des Barbetriebs, erzählt, was passieren kann, wenn um 22 Uhr draußen Schluss ist: "Man muss die Gäste fast mit Gewalt auffordern zu gehen. Wenn wir die Stühle raufstellen, stellen manche sie einfach wieder runter." Solche Probleme haben die Chefs von Laterne und Rosso Mille Miglia nicht, aber auch sie würden sich eine Verlängerung im Freien bis 23 Uhr wünschen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, um die Stadt wiederzubeleben. "Viele wandern nach Augsburg ab", beklagen sie.