06:15 Uhr

Umbau der Friedberger Stadtbücherei: Ausweichquartier gesucht

Der Umbau der Stadtbücherei steht bald an – ein Ausweichquartier wird gesucht.

Plus In diesem Jahr könnte die Modernisierung der Bibliothek beginnen. Bis dahin sind aber noch einige Fragen zu klären. Die Kosten könnten noch steigen.

Von Bill Titze

Die Stadtbücherei St. Jakob sticht hervor – nicht nur im Kulturleben der Stadt, sondern auch regional. Sie ist nämlich die ausleihstärkste ehrenamtliche Bücherei in der Diözese Augsburg. Tausende Menschen kommen hierher, um sich Lesestoff zu sichern oder gleich vor Ort zu schmökern. Das soll in Zukunft noch gemütlicher möglich sein, der Umbau steht bald an. Eine Frage treibt die Verantwortlichen besonders um.

Viele Tausend Menschen nutzen die Friedberger Stadtbücherei

113.000 Ausleihen konnte die Bücherei 2023 verzeichnen, darunter fallen auch E-Books. "Das macht uns schon stolz", sagte Leiterin Eva Michl im Kulturausschuss. Hauptzielgruppe seien Familien. "Gerade den Kinderbuchbestand bauen wir immer weiter aus." Dagegen versuche man, den Sachbuchbestand zu reduzieren. Das Internet habe die Sachliteratur einfach abgelöst. "Wir scheuen uns nicht davor, Bücher auszusortieren, wenn sie nicht nachgefragt werden", so Michl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

