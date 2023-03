Friedberg

Umfrage: Soll Obst billiger werden oder Essengehen?

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir möchte die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse abschaffen. Wie sehen Verbraucher in Friedberg das?

Plus Die Bundesregierung streitet über Entlastung bei Preisen für Lebensmittel und Gastronomie. Wir haben Menschen in Friedberg gefragt, was ihnen lieber wäre.

Von Lara Bolz

Die Folgen der Inflation sind deutlich zu spüren. Beim Lebensmitteleinkauf wird man mit deftigen Preisen konfrontiert. Folglich sind auch die Preise in der Gastronomie angestiegen. Finanzminister Christian Lindner ( FDP) will deshalb die Gastronomie entlasten, während Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) für eine Entlastung bei den Obst- und Gemüsepreisen plädiert. Im Gespräch sind eine dauerhafte Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie auf sieben Prozent (Lindner) oder die komplette Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse, um einen Anreiz für gesunde Ernährung zu schaffen (Özdemir). Doch was wäre den Verbrauchern und Verbraucherinnen lieber? Wir haben nachgefragt und ein geteiltes Meinungsbild erhalten.

