Umleitungen in Friedberg: Fahrgast schildert "wundersame Busfahrt"

Die Umleitungen rund um die gesperrte Münchner Straße führen zu Chaos auf den AVV-Buslinien. Davon berichtet Wolfgang Rieger als betroffener Fahrgast.

Am Montagnachmittag war ich gut gelaunt auf dem Weg zum Friedberger Volksfest. Natürlich war die Anfahrt mit ÖVNP obligatorisch. Um 15.59 stieg ich in den Bus 202 am Bahnhof Friedberg. Ich bemerkte, dass der Bus sogar mit einem Co-Piloten bestückt war. Etwas befremdlich war aber, dass keiner die Fragen einiger Fahrgäste nach dem Ziel richtig beantworten konnte, sofern man überhaupt deren radebrechendes Deutsch verstand.

Der Bus fuhr dann pünktlich los und bog gleich danach in die Gabelsbergerstraße ab. Einige Fahrgäste fingen hier etwas zu murren an, ob der Busfahrer etwa ortsunkundig sei. Ich nahm den Fahrer in Schutz und erklärte den Leuten, dass wegen der Baustelle Münchner Straße eine Umleitung über die Jahnstraße eingerichtet wurde. Dann aber fuhr der Bus nicht in die Jahnstraße sondern geradeaus weiter, wobei er mehrmals wegen Engpässen und Gegenverkehr mal kurzzeitig anhalten oder rangieren musste. Bis jetzt war der Fehler noch korrigierbar, darum blieb ich noch ganz gelassen. Als der Bus aber, an der Ludwigstraße angekommen, links abbog, wurden die anderen Fahrgäste laut (die Kommentare sind teilweise nicht druckreif).

In der Friedberger Jungbräustraße gab es für den Bus kein Durchkommen

Ich war immer noch etwas gelassen. Aber das Malheur war nicht mehr aufzuhalten. Der Bus fuhr die ganze Ludwigstraße fast bis zum Rathaus und bog dann in die Jungbräustraße ein. Da gab es am Ende leider kein Durchkommen. Nun verstand ich den Sinn des Co-Piloten. Er stieg aus und schickte die drei nachfolgenden Pkw rückwärts in irgendwelche Lücken, so dass der Chefpilot ebenfalls rückwärts zur Ludwigstraße fahren konnte. Hier hätte noch die Möglichkeit bestanden, so zu wenden, damit er wieder zur Aichacher Straße käme.

Aber nein, er wendete in Richtung Friedberger Berg. An der Haltestelle Marienplatz ließ er aufgrund intensiver Drohungen der Fahrgäste sie alle aussteigen. Ich konnte leider nicht mit, da ich einen zu Betreuenden begleitete, der in der Eile nicht rechtzeitig zum Ausstieg kam. Meine gute Laune auf einen netten Nachmittag im Festzelt war inzwischen verflogen, nichtsdestotrotz war ich gespannt auf die weitere Reise.

Eigentlich sollten die Busse durch die Jahnstraße fahren. Foto: Ute Krogull

Nach dem Friedberger Berg an der Kreuzung Afrastraße beratschlagten sich die Fahrer, ob P+R oder Bahnhof, und fuhren dann Richtung Afrastraße/Steirer Berg, am Bahnhof vorbei. Da sie aus gerade gemachter Erfahrung wussten, dass die Gabelsbergerstraße ein Irrweg ist, fuhren sie zur Münchener Straße, mussten aber wegen der Baustelle rechts abbiegen. Irgendwie muss im Hirn des Fahrers eine Buslinie aktiv geworden sein, denn er fuhr jetzt zügig in Richtung Stefanstraße.

Jetzt war ich auch so entnervt, da wir uns immer weiter vom eigentlichen Ziel entfernten, dass ich den Busfahrer nötigte, sofort anzuhalten um auszusteigen. Der Gipfel war dann, als er belehrend erklärte, er dürfe nur an Haltestellen Leute ein- und auslassen. So fuhr ich brav mit bis zur Haltestelle Stefanstraße. Es war 16.11 Uhr. Jetzt hatte ich nur noch einen Fußmarsch von 1,1 Kilometern vor mir und meine Frau musste nicht einmal eine halbe Stunde auf lang mich warten. Übrigens, vom Bahnhof wären es laut Routenplaner 100 Meter weniger gewesen.

Fazit: Nicht die Busfahrer allein sind zu bemängeln, die Einsatzleitung hat hier versagt und die Änderungen der Route nicht in den Bordcomputer eingepflegt oder hätten ein Merkblatt für die Fahrer bereitstellen müssen. (AZ)