Friedberg

12:30 Uhr

Umstrittenes Baugebiet in Rederzhausen nimmt weitere Hürde

Das Baugebiet "Am Lindenkreuz" in Rederzhausen bleibt umstritten.

Plus Westlich der Paartalstraße soll auf einer 1,6 Hektar großen Fläche neuer Wohnraum entstehen. Trotz der Proteste aus der Bürgerschaft hält die Stadt Friedberg an dem Vorhaben fest.

Ungeachtet zahlreicher Bürgereinwendungen hält die Stadt Friedberg an den Planungen für ein Neubaugebiet in Rederzhausen fest. Der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den eingegangenen Stellungnahmen, die zwar teilweise in den Bebauungsplan einflossen, aber zu keinen grundlegenden Änderungen führten.

Ursprünglich waren auf dem 1,6 Hektar großen Areal südlich der Paartalstraße, westlich der Straße Am Lindenkreuz und nördlich des Mitterwegs noch mehr Wohnungen geplant, nämlich rund 60. Diese sollten sich auf Einzel- und Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie einige Mehrparteienhäuser aufteilen. Da es Proteste hagelte, vor allem gegen den Geschosswohnungsbau, überplante Architekt Wolfgang Rockelmann diesen ersten Entwurf. Dabei verringerte er die Geschosse mehrerer Doppelhäuser von drei auf zwei Stockwerke, plante bei den Mehrfamilienhäusern Flachdächer und reduzierte auch sonst die Höhen. Außerdem plante er mehr Parkplätze ein.

