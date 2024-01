Unangekündigte Kontrollen: Bauern-Obmann Teifelhart zieht vor Gericht

Zweimal verhinderte BBV-Obmann Teifelhart aus Merching unangekündigte Kontrollen seines Schweinemastbetriebs. Jetzt setzt er sich gegen Zwangsgeld zur Wehr.

Weil sie zwei Kontrollen ihres Schweinemastbetriebs verhinderten, wurde dem Ehepaar Teifelhart aus Merching ein Zwangsgeld angedroht. Am Verwaltungsgericht in Augsburg wurde am Dienstag über den Fall verhandelt. Das Ergebnis: Die Teifelharts zogen ihre Klage zurück - wegen Aussichtslosigkeit.

BBV-Obmann aus Aichach-Friedberg geht vor Gericht

Wolfgang Teifelhart ist Obmann des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Aichach-Friedberg. Er ist gegen unangekündigte Kontrollen, da sie nach eigenen Angaben oft zu unpassenden Zeitpunkten erfolgen und den Arbeitsalltag störten. Wie üblich waren Mitarbeiter der Kontrollbehörde für Lebensmittel und Veterinärwesen (KBLV) immer wieder ohne Voranmeldung auf den Hof gekommen. In den Jahren 2021 und 2023 gab es deswegen Auseinandersetzungen, die Kontrollen wurden abgebrochen. Daraufhin war dem Ehepaar ein Zwangsgeld von 5000 Euro angedroht worden, für den Fall, dass sie auch die nächste Untersuchung verhindern. Gegen dieses Zwangsgeld gingen die beiden vor. Jedoch ohne Erfolg.