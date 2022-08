Unbekannte beschädigen geparkte Fahrzeuge

Wer hat am Samstag in Friedberg und Kissing etwas beobachtet?

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Friedberg aus den vergangenen Tagen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. Am Samstag gegen 13 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer den Fahrradträger an einem VW Multivan, der an der Augsburger Straße in Friedberg geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern.

Ebenfalls am Samstag gegen 19.50 Uhr wurde ein schwarzer Opel Corsa in der Veilchenstraße in Kissing beschädigt. Der 26-jährige Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto dort am Straßenrand abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. An dem Auto entstand ein Schaden von circa 150 Euro.