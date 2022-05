Unbekannte beschädigen geparkten Pkw

Wer hat im Laufe des Freitags am Mergenthauer Weg in Friedberg etwas beobachtet?

Am Freitag zwischen ein Uhr nachts und 17.15 Uhr am Abend wurde ein im Mergenthauer Weg in Friedberg abgestellter Mini Cooper durch einen unbekannten Täter am vorderen linken Radkasten beschädigt. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (AZ)