Friedberg

vor 1 Min.

Unbekannte beschädigen Glastüre einer Gaststätte in der Ludwigstraße

Unbekannte zerstörten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Glastüre in der Friedberger Ludwigstraße.

