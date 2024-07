Am Wochenende sind an der Mittelschule Friedberg mehrere Scheiben beschädigt worden. Laut Polizei muss sich der Vorfall in der Aichacher Straße zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ereignet haben.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)