Unbekannte beschmieren Bauwagen mit Graffiti

In Friedberg beschädigen Unbekannte einen abgestellten Bauwagen mit mehreren Graffiti. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein an der Kreisstraße AIC 25 in Friedberg abgestellter Bauwagen beschädigt. Unbekannte beschmierten die Fassade mit insgesamt fünf Graffitis.

Der Schaden beträgt laut Polizei 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)