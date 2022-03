Friedberg

11:32 Uhr

Unbekannte brechen in Grundschule-Süd ein und richten Schaden an

Unbekannte sind in die Grundschule-Süd in Friedberg eingebrochen.

In die Grundschule-Süd in Friedberg wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die Täter oder Täterinnen richten Schaden an einem Fenster an.

In die Grundschule-Süd in Friedberg wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Sie entwendeten lediglich Münzgeld aus einer unversperrten Geldkassette. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster beträgt circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

