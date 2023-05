Unbekannte brechen in Kellerabteil ein

Der Täter löst die Schrauben des Schließblechs und verursacht dabei einen Schaden.

Von Freitag auf Samstag wurde in der Alois-Sperrer-Straße in Friedberg in ein Kellerabteil eingebrochen. Dazu verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Kellerabteil, in dem er die Schrauben des Schließblechs gelöst und verbogen hatte. Aus dem betroffenen Keller war nichts entwendet worden, jedoch wurde durch das gewaltsame Öffnen der Tür diese leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323- 1710 möglich. (AZ)