Unbekannte reißen Banner vom Friedberger Gymnasium herunter

Die Polizei ermittelt: Ein Banner zum Schuljubiläum des Friedberger Gymnasiums wurde beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

In Friedberg kam es zu einem Fall von Vandalismus. Im Zeitraum von Samstag, 10. Februar, bis Freitag, 23. Februar, wurde in der Rothenbergstraße ein Banner für das Schuljubiläum des Staatlichen Gymnasiums heruntergerissen.

Dieses war am Schulgebäude angebracht. Am Banner sowie der dazugehörigen Halterung entstand laut der Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)