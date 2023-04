Unbekannte setzen Büsche am Friedhof in Brand

Wer hat gesehen, wie die Büsche an einem Grab in Friedberg angezündet wurden?

In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Samstagvormittag wurden Büsche an einem Grab am Friedhof in der Herrgottsruhstraße in Brand gesetzt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)