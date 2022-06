Friedberg

vor 45 Min.

Unbekannte stehlen Baggerschaufel in Friedberg

In Friedberg wurde eine Baggerschaufel gestohlen.

In Friedberg schlugen in der vergangenen Woche Diebe zu. Sie stehlen die Schaufel eines Minibaggers. So hoch ist der Schaden.

Unbekannte haben zwischen 25. Mai und 1. Juni in Friedberg die Schaufel eines Minibaggers gestohlen. Die Baggerschaufel ist circa 30 Zentimeter breit. Der Minibagger war an der Kreuzung Schützenstraße/Pappelweg auf dem dortigen Grünstreifen abgestellt worden. Die Schaufel hat einen Wert von circa 415 Euro. (AZ)

