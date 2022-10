Unbekannte stehlen Bauzäune auf dem Schulgelände

In Friedberg sind an einer Schule drei Bauzäune gestohlen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden in Friedberg in der Kustos-Trinkl-Straße an einer Schule insgesamt drei Bauzäune entwendet. Der Beuteschaden wird auf etwa 180 Euro beziffert. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden. (AZ)