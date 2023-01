Unbekannte stehlen Kennzeichen eines gelben Lastwagens

Von einem Lkw in Friedberg wurden die Kennzeichen abmontiert. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig, die Polizei bittet um Hinweise.

In der Iglauer Straße in Friedberg kam es zwischen Mittwoch, 18. Januar, und Donnerstag, 26. Januar, zu einem Diebstahl an einem gelben Lkw. Beide Kennzeichen des Kippers der Marke MAN TGS, der im Tatzeitraum auf der Fahrbahn geparkt war, wurden abmontiert.

Der Schaden beläuft sich auf rund 70 Euro. Hinweise zum Täter liegen laut Polizei bisher nicht vor. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)