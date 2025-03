Unbekannte stehlen Kennzeichen in Friedberg

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem geparkten Audi beide Kennzeichen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der schwarze A3 in der Hans-Böller-Straße in Friedberg. Tatzeit war zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Den Beuteschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, sich unter 0821-3231710 zu melden. (AZ)

