Unbekannte stehlen Teil des Ulrichsbrunnens

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch, 16. und 19. Juli, wurde an dem Ulrichsbrunnen an der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg die Abdeckung des Revisionsschachtes entwendet. Die Abdeckung ist aus Bronze-Guss und hat einen Wert von etwa 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)