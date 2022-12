Unbekannte stehlen zwei ukrainische Autokennzeichen

Ein Auto parkt mehrere Tage lang in der Augsburger Straße. In der Zeit werden beide ukrainisch zugelassene Kennzeichen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein grauer Pkw der Marke KIA stand vom 26. November bis Montag, 5. Dezember, auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg. Laut Polizei wurden in diesem Zeitraum beide Autokennzeichen mit ukrainischer Zulassung gestohlen. Die Polizei Friedberg bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat um Hinweise unter 0821/323 1710. (AZ)