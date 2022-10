Friedberg

Unbekannte werfen Fenster und Tür von leer stehendem Haus ein

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte randalierte am Wochenende an einem Haus in Friedberg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte beschädigen am Wochenende ein Einfamilienhaus an der Stadtmauer in Friedberg. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zur Tat.

Zwei eingeworfene Fenster, eingeschlagenes Glas an der Haustür und eine eingetretene Hintertür: Das verursachte ein unbekannter Täter oder eine Täterin zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 7.15 Uhr, an einem Einfamilienhaus an der Stadtmauer in Friedberg. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)

