Unbekannte zerkratzen Auto in Friedberg

5000 Euro Schaden entstand an einem schwarzen Audi in Friedberg.

In der Nacht von Sonntag auf Montag zerkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Audis, der in der Georg-Fendt-Straße in Friedberg geparkt war. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)