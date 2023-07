Unbekannte zerkratzen geparkten BMW

5000 Euro Sachschaden sind in der Wiffertshauser Straße in Friedberg entstanden. UNbekannte haben ein Auto zerkratzt.

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen an der Wiffertshauser Straße in Friedberg abgestellten BMW zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)