Unbekannte zerkratzen Kofferraum und stehlen Kennzeichen

Unbekannte beschädigen auf dem Parkplatz des Schulkomplexes in der Friedberger Rothenbergstraße ein geparktes Auto. Auch ein Kennzeichen fehlt.

Unbekannte haben am Montag zwischen 8 und 13.55 Uhr auf dem Parkplatz des Schulkomplexes in der Rothenbergstraße in Friedberg ein Auto beschädigt.

Der Kofferraumdeckel des abgestellten Fahrzeuges wurde zerkratzt sowie das hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)