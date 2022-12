Unbekannter begeht in Friedberg Fahrerflucht

Ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin beschädigt am Dienstag oder Mittwoch in Friedberg einen weißen VW Golf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, fuhr ein Unbekannter oder eine Unbekannte in der Hermann-Löns-Straße in Friedberg einen weißen VW Golf an. Dieser war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich daraufhin laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Das Auto wurde bei dem Unfall in Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)